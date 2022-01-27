В Приморье за минувшие сутки пять человек скончались от COVID-19

Справились с болезнью 456 приморцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб опубликовал обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом. По данным на 27 января, в крае 406 человек заразились вирусом, за весь период пандемии – 110 529 приморцев.

Побороть страшный недуг смогли 465 жителей края, всего с болезнью справились 94 380 человек.

Есть и печальная статистика. Коронавирус забрал жизни 5 человек. Всего COVID-19 одолел 1 688 приморцев.

В крае продолжается активная кампания по вакцинации. Как минимум первую прививку сделали 957 591 человек.

Во дальневосточной столице для ковид-больных развернули дополнительные койки в ВКБ №4.

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