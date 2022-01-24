Отремонтированный хирургический корпус ВКБ №4 во Владивостоке отдали больным COVID-19

Отремонтированный корпус должен был стать неврологическим отделением, но выступит в авангарде борьбы с ковидом Фото: Фото автора.

В Приморье не стихают опасения по поводу нового штамма - "омикрона". В крае уже есть заболевший - 33-летний мужчина лечится амбулаторно. Ковидный фонд расширят на двести коек, чтобы встретить новый удар пандемии - их развернут в новеньком стационаре хирургического отделения самого большого ковидного госпиталя Дальнего Востока. Корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток" удалось детально взглянуть на оборудованные палаты с выдвижными конструкциями во Владивостокской клинической больнице №4.

Здание 1958 года постройки капитально не ремонтировалось с момента основания - но теперь небезопасных деревянных полов здесь больше нет. С мая 2021 года госпиталь перестал принимать пациентов с коронавирусом и перешел в штатный режим, примерно в это время и стартовала реконструкция отделения. Кстати, как уже писала "Комсомолка", концепцию подсмотрели у японцев.

- На прошлых выходных подготовили помещения, расставили кровати, сейчас работаем над инвентарем. <...> Еще нужно пару дней, чтобы закончить подготовку, - сказала главврач больницы Елена Новицкая.

На койках установлены выдвижные поручни Фото: Фото автора.

Персонал сможет работать как в красной, так и в "чистой" зоне в одной информационной системе. Теперь в отделе и новые сестринские посты, связанные между собой, рассказала Елена Валерьевна:

- Здесь можно хранить дополнительный запас мягкого инвентаря и средств ухода: в дневное и ночное время. Может работать здесь не только медицинская сестра, но и врач. Так можно на месте, у постели больного, скорректировать лечение. Такие посты расположены в крыльях коридора.

Все палаты оборудованы поручнями, чтобы комфортно встать с постели, они также оснащены специальными консолями у каждой койки. Аппарат позволяет связаться с персоналом, включить подсветку, а также подключен к системе доставки кислорода, на нем есть несколько розеток.

Консолью оборудована каждая койка в палате Фото: Фото автора.

- На панели есть несколько переключателей. На консоли крышкой закрыта банка Боброва, к ней подключается назальная кануля [медустройство, зубцы которого вставляют в нос и позволяют пациенту с низким уровнем кислорода дышать], - объяснил сотрудник больницы.

Планировалось, что здесь будет неврологическое отделение для лечения инсультов и других заболеваний - однако новый отремонтированный корпус встанет в авангард борьбы с ковидом. Когда волна стихнет, и отделение сможет работать в штатном режиме - пока неясно.

Елена Валерьевна Новицкая, главврач ВКБ №4 Фото: Фото автора.

- В прошлом году было 450 коек: в больнице два корпуса боролись с ковидом. Потом с сокращением из-за ремонта остались только 250 коек. За время пандемии корпус реконструировали <...> Загруженность коечного фонда составляет 95%. В среднем, у нас 185 пациентов в неделю - но очевидно, что будет рост заболеваемости. Около 30 пациентов в тяжелой форме. В чем особенности этих палат - можно оказывать помощь заболевшему с любой степенью тяжести заболевания.

На вопросы журналистов о новом штамме - "омикроне" - Елена Валерьевна ответила, что больница действует по рекомендациям Роспотребнадзора. Чтобы понять, как именно взаимодействует омикрон с зараженными на практике, нужно как минимум две-три недели.

Она подчеркнула, что раньше из-за недостатка помещений больных коронавирусом клали порою в коридоре. Палатами для ковид-больных становились и подсобки. Сейчас коридоры отремонтированного хирургического госпиталя полны коек - некоторые являются резервными, некоторые расставят по палатам. Тем не менее в случае нехватки мест, отметила Елена Новицкая, больных разместят прямо здесь.

Напомним, недавно "Комсомолка" писала, как дела обстоят в красной зоне Краевой клинической больницы №2.

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