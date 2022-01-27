Завершены поиски пропавшего в Приморье пенсионера Валентина Камянского

Фото: primpoisk25

В Приморье завершили пятидневные поиски 72-летнего Валентина Камянского. С 22 января пенсионер из Находки перестал выходить на связь с родственниками. К сожалению, его обнаружили мертвым.

"КП-Владивосток" писала о старте поисков, о завершении работ сообщили в организации "ПримПоиск". В комментариях под публикацией приморцы выражаются свои соболезнования. Причины кончины не уточняются.

- Соболезную родным и близким. Знала с детства его... Хороший был человек, - написала знакомая мужчины.

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