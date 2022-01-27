Стоимость помидоров в одном из супермаркетов Владивостока шокировала приморцев

Фото: instagram.com/revizor_vdk/

Только недавно в соцсетях появился пост о ценах на продукты в Москве. Публикация в «Инстаграм» вызвала большой резонанс и массовое недовольство жителей Приморского края. Однако это были еще, как говорится, цветочки. Настоящие «ягодки» ждали местных жителей в одном из популярных супермаркетов. Подробности в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

В популярном «Инстаграм» - паблике, который частенько выставляет обзоры на рестораны, магазины, а также отзывы об оказанных услугах, появилось весьма занимательное фото, сделанное в супермаркете во Владивостоке. На снимке – обычные помидоры родом из солнечного Узбекистана. И все бы ничего, вот только цена за килограмм томатов перевалила далеко за тысячу рублей.

Комментарии под публикацией соответствуют ситуации. Приморцы искренне не понимают, почему килограмм томатов стоит 1301 рубль.

- Они сами в бизнес-классе летели?

- Не покупайте, пусть они сгниют за такую цену.

- В Узбекистане их золотом поливают.

- Витаминки для богатых. Остальным - аскорбинка из аптеки.

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