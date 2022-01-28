Синоптики предрекли Приморью снег в последние выходные января

Теплый выходной - повод вспомнить про зимний досуг на улице Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье последние выходные января погода порадует жителей. Синоптики уточнили прогноз на 29 и 30 января, как уже писала "КП-Владивосток", снег пройдет на большей части края. При этом скорректированные прогнозы по температуре не могут не радовать: в крае в уикенд будет -10...-16 градусов, а на юге и побережьях от -2 до -9, сообщили в "Примпогоде".

На такой отметке столбики термометров будут в субботу, 29 января. Снег начнется уже вечером пятницы. В воскресенье, 30 января, атмосферное давление вырастет, снег прекратится. Ночь ожидается более холодной, а день - даже немного теплее субботы.

В дальневосточной столице осадки маловероятны, преобладать будет свежий ветер, и станет даже немного прохладнее. Ночью и утром от -12 до -15, днем от -6 до -9 градусов в субботу и воскресенье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.