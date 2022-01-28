Режиссер Юрий Быков снимет сериал о крупнейшей ОПГ Дальнего Востока

Юрий Быков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер фильмов в жанре "драма" Юрий Быков собирается снять ленту о дальневосточном ОПГ "Общак". Сериал под названием "Лихие" расскажет об одной из самых крупных группировках современной России. Общак действовал на территории Дальнего Восткоа с середины 80-х под конец 2000-х. Выход проекта запланирован на 2023 год, сообщил Быков на личной странице в соцсети.

Как уже писали коллеги из "Комсомольской правды - Хабаровск", сериал будет основан на воспоминаниях киллера из экс-столицы Дальнего Востока Евгения Демина. Он входил в группировку вместе с отцом. Продюсерами выступили актер и ведущий Александр Цекало, Иван Самохвалов.

- Главное - это попытка осмыслить образ жизни нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-е и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменилось ли мышление и ментальность русского человека и куда двигаться новому поколению, - отметил Юрий Быков

Одного из членов приморского "Общака" осудили в прошлом году - 49-летний житель Арсеньева предстал перед судом за взрыв автомобиля. Само преступление произошло больше 15 лет назад.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.