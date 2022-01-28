Во Владивостоке в третий раз ограничат движение по одной из центральных улиц на день

Участок дороги нужно разрыть для работ. Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей на участке дороги в районе Корабельной набережной полностью запретят 29 января с 9 до 20 часов, сообщили в мэрии.

На участке проведут ремонтные работы из-за аварии. Работы ведет "Горканализация", неполадки устраняют в каналлизационном коллекторе.

Дорогу по Корабельной набережной перекрывают уже в третий раз: до этого для работ движение по улице ограничивали 18 и 21 января.

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