Во Владивостоке в третий раз ограничат движение по одной из центральных улиц на день

Участок дороги нужно разрыть для работ. Архив КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Движение автомобилей на участке дороги в районе Корабельной набережной полностью запретят 29 января с 9 до 20 часов, сообщили в мэрии.
На участке проведут ремонтные работы из-за аварии. Работы ведет "Горканализация", неполадки устраняют в каналлизационном коллекторе.
Дорогу по Корабельной набережной перекрывают уже в третий раз: до этого для работ движение по улице ограничивали 18 и 21 января.
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