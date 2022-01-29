Слойку с ветчиной, сыром и тараканом заказывали? Приморцы купили выпечку с «сюрпризом»

Жители Находки сразу узнали место, где продают непригодную в пищу еду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В известном торговом центре Находки жители города купили выпечку – слойку с ветчиной и сыром. Вот только в любой бочке меда есть капля дегтя, так и здесь оказалось. Надкусив несколько раз свой перекус, среди начинки люди обнаружили… таракана. Неизвестно, обратились ли покупатели не самого качественного товара к продавцам или владельцам торговой точки, но в социальные сети фотографию «деликатеса» точно выложили, снимок появился в группе «Новости Город Находка | NHK» в Инстаграме.

Называть ТЦ мы не будем, однако в комментариях местные довольно оперативно определили, что же это за место, – уж больно, говорят, характерный интерьер. Также жители Находки, видимо, не раз бывавшие в этом магазине, отмечают – подобные истории уже далеко не новость:

«Там же они (тараканы) везде по пицце не спеша прогуливаются, пробуют. В хлебобулочном отделе просто живут на витринах», «Приятного аппетита. Давно там такое происходит», «Как всегда, ничего ни меняется, никогда там выпечку не покупаю», «Не в первый раз там такое, покупайте в другом месте».

Кстати, поделимся с читателями из Находки номером местного Роспотребнадзора: 74-32-62.

Выпечка с тараканом в начинке. Фото: instagram.com/ig_nhk

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