В Приморье приехала вакцина от коронавируса "Спутник М" для подростков

Дети с 15 лет могут привиться с личного письменного согласия Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье началась вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Первые 90 доз поступили в Краевую детскую клиническую больницу №2 во Владивостоке на улице Черемуховой, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", "Спутник М" (Гам-КОВИД-Вак-М) предназначен для профилактики заболевания у детей от 12 до 17 лет. Вакцинируют по предварительной записи через колл-центр, а также через сайты Госуслуг и er25.ru.

Отметим, детям младше 14 лет прививаться разрешено только с согласия родителя или опекуна. С 15 лет достаточно только собственного письменного согласия подростка.

Ежедневно в Приморье коронавирусом заражаются более 450 человек. Вакцинировано 967 012 жителей.

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