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Владивосток31 января 2022 2:21

Трутнев поручил проверить задержки выдачи дальневосточного гектара на корыстный умысел

Полпред добавил, что действия некоторых чиновников дискредитируют закон
Ростислав САХАЛИНОВ
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Центр поддержки получателей дальневосточного гектара во Владивостоке

Центр поддержки получателей дальневосточного гектара во Владивостоке

Фото: Олеся КУВАТОВА

В Приморье прибыл полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев - совещание по вопросу социально-экономического развития Приморья в 2021 году и планах на 2022 прошло сегодня, 31 января. В ходе диалога Трутнев обратил внимание на задержки в выдаче дальневосточного гектара, полпред поручил губернатору Олегу Кожемяко финансовому инспектору Сергею Грызыхину проверить вопрос:

- Скажем так, в некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность - там 11 месяцев. Алексей Олегович [Чекунков, глава Минвостокразвития - прим.ред] мне сказал, есть случаи, когда на 11 месяцев задержано рассмотрение заявления, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в 5 лет просто изымают этот участок, что такие действия чиновников дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать.

Если при анализе будет выявлен корыстный умысел - дело доведут до уголовного преследования. Трутнев добавил, что, возможно, будет создана комиссия, которая будет рассматривать поступившие заявления на дальневосточный гектар. Ведомство будет создано Минвостокразвития, при этом у муниципальных властей могут забрать возможность принимать решения по программе.

Полпред также обратился в генпрокуратуру с просьбой дать поручение провести анализ оформления участков по программе во всех дальневосточных регионах.

Напомним, полпред президента посетил Приморский край в рабочим визитом. Здесь он проведет несколько дней.

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