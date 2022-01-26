Полпред президента ДФО собирается в командировку во Владивосток

Юрий Трутнев. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Скорый визит во Владивосток нанесет полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Как стало известно «КП – Владивосток», документы о командировке уже подписаны.

Юрий Трутнев прибудет в столицу Приморья в понедельник, 31 января, и останется здесь до среды, 2 февраля. Что именно будет в повестке заместителя председателя правительства РФ, пока не известно, однако в планах полпреда – встретиться с журналистами.

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