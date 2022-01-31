Алексей Чекунков высказался о работе «единой дальневосточной субсидии» в Приморье

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Достроить детскую поликлинику в Большом Камне, где находится судостроительный завод «Звезда», было одной из ведущих задач властей. Об этом высказался глава министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пресс-подходе с журналистами после совещания с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым.

По словам Чекункова, Большой Камень важен для всей России, так как город – важный центр экономического роста, где строят суда и который является опорным пунктом для развития Северного морского пути. Так что поликлиника, которая нужна местным жителям и их детям, является важным объектом.

В планах у властей – дальнейшее развитие «единой субсидии», которая станет инструментом усиления социальной сферы. Так, под эту программу попадают и образовательные центры, в том числе и вторая очередь Всероссийского детского центра «Океан» на Русском острове, строительство которого начали обсуждать еще в конце 2021 года.

– Нам Олег Кожемяко предложил участок для этой цели, на базе которого можно также осуществлять подготовку преподавателей, учителей со всего Дальнего Востока, и одаренных детей, – пояснил глава Минвостокразвития. – Направление наших инструментов, как «единая субсидия», и при необходимости дальневосточная концессия, для создания таких объектов и повышения качества образования, для развития преподавателей и одаренных детей, я считаю, одним из самых правильных направлений единой субсидии.

Если говорить простым языком, то «единая дальневосточная субсидия» – это деньги для улучшения повседневной жизни жителей. Федеральные власти выделают регионам различные суммы на строительство и ремонт социальных объектов: на новые школы и поликлиники, капитальный ремонт домов культуры и учреждений спорта. Единственное условие – все объекты должны находиться в тех муниципалитетах, где строятся предприятия и в будущем появятся новые производства, то есть своеобразные центры экономического роста.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства, который в Минвостокразвития назвали арктической и дальневосточной концессиями, нужен для строительства объектов инфраструктуры, он затрагивает интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. Концессия опирается на федеральную поддержку при создании объектов промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также объектов, направленных на обеспечение комфортной среды для населения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.