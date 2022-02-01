Любовь и солнце: погоду на 14 февраля 2022 озвучили синоптики из Приморья

Снега 14 февраля не будет.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода на 14 февраля 2022 в Приморье преподнесет жителям края приятный сюрприз. В День всех влюбленных будет тепло, поэтому приморцы смогут отметить праздник вне дома. Прогнозом с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделилась главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.
По словам синоптика, 14 февраля в Приморье будет солнечно, снежные осадки не ожидаются. Днем столбики термометров в различных районах края будут показывать -5…-13°С, а ночью морозы окрепнут и достигнут -11…-25°С.
Во Владивостоке 14 февраля температура днем опустится до -8°С, а ночью – до -13°С.
Редакция поинтересовалась, стоит ли ждать ветра. Специалист ответила, что пока по прогнозу все спокойно:
- Но это предварительны данные, вероятность которых 50%.
Напомним, что синоптики озвучили прогноз погоды на весь февраль 2022 года. По информации Марины Парфеновой, этот месяц будет таким же, как январь. Однако приморцам стоит готовиться к большому количеству снега. Среднемесячная температура в крае достигнет -13…-18°С, а на побережье -6…-11°С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Погода на февраль 2022 в Приморье: синоптики предсказывают очередные морозы и большое количество снега
Метеорологи портала «Примпогода» рассказали, что февраль 2022 года будет теплее прошлогоднего, но и осадков выпадет больше (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.