Любовь и солнце: погоду на 14 февраля 2022 озвучили синоптики из Приморья

Снега 14 февраля не будет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода на 14 февраля 2022 в Приморье преподнесет жителям края приятный сюрприз. В День всех влюбленных будет тепло, поэтому приморцы смогут отметить праздник вне дома. Прогнозом с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделилась главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

По словам синоптика, 14 февраля в Приморье будет солнечно, снежные осадки не ожидаются. Днем столбики термометров в различных районах края будут показывать -5…-13°С, а ночью морозы окрепнут и достигнут -11…-25°С.

Во Владивостоке 14 февраля температура днем опустится до -8°С, а ночью – до -13°С.

Редакция поинтересовалась, стоит ли ждать ветра. Специалист ответила, что пока по прогнозу все спокойно:

- Но это предварительны данные, вероятность которых 50%.

Напомним, что синоптики озвучили прогноз погоды на весь февраль 2022 года. По информации Марины Парфеновой, этот месяц будет таким же, как январь. Однако приморцам стоит готовиться к большому количеству снега. Среднемесячная температура в крае достигнет -13…-18°С, а на побережье -6…-11°С.

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Метеорологи портала «Примпогода» рассказали, что февраль 2022 года будет теплее прошлогоднего, но и осадков выпадет больше (подробнее...)

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