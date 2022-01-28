Холода не планируют покидать Приморье. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Какой же будет погода в феврале 2022 года в Приморье? Синоптики края прогнозируют осадки, превышающие среднее многолетнее количество. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

МОРОЗНЫЙ ЯНВАРЬ

В январе 2022 года из-за циклона, который обрушился на Приморье, температура в некоторых районах достигала -36°С. Самые настоящие морозы атаковали край. Бывали в месяце и теплые дни. Например, в субботу, 15 января, температура местами поднималась до +2°С.

Несмотря на оттепель, январь показался многим жителям края холоднее прошлогоднего. Однако синоптики заявили, что морозы, обрушившиеся на Приморье в 2022 году, не являются аномальными. Это обычное состояние для нашей зимы, просто, видимо, люди забыли, какие суровые у нас бывают холода.

БУДУТ ЛИ СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В ФЕВРАЛЕ?

По словам Марины Парфеновой, долгосрочные прогнозы на весь февраль 2022 года делать пока рано. Но она отметила, что третий зимний месяц будет примерно такой же, как и январь.

Очередные похолодания ворвутся в Приморье. Среднемесячная температура в крае будет достигать -13…-18°С, а на побережье -6…-11°С. Это не какие-то экстремальные показатели, они близки к средним многолетним значениям.

Но жителям Приморья стоит готовиться к большому количеству снега. По информации синоптика, количество осадков за февраль превысит средние многолетние показатели.

Схематичная картина того, какой погоды ждать приморцам. Фото: Марина Парфенова.

ВСПОМНИМ, КАКОЙ БЫЛА ЗИМА ПРОШЛОГО ГОДА

Февраль 2021 года преподнес жителям Приморья несколько сюрпризов. Осадков в этом месяце было меньше, температурный фон был также низким. Однако в некоторых районах температура опускалась до -40°C. Иногда в крае наблюдались оттепели. Марина Парфенова подробнее рассказала, какой была зима в прошлом году.

Как менялась температура на протяжении месяца

По наблюдениям специалистов, в феврале 2021 года средняя месячная температура достигала -9…-14°C, местами на севере -15…-17°C, на южном побережье -5…-7°C. Эти значения превышали средние многолетние показатели на 1-2 градуса.

Первая декада месяца была холоднее обычного на 1-3 градуса, а вот вторая, напротив, оказалась экстремально теплой – температура на 4-8 градусов превышала многолетние значения. В последние десять дней погода, в зависимости от районов, оказалась разной: в некоторых местах температура была близка к норме, а в других – выше или ниже на 1-2 градуса.

Бывали прошлой зимой и экстремально теплые дни. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Тепло и морозы часто сменяли друг друга. Ночью столбики термометров показывали -22…-27°C. В последние пять дней начала декады в центральных районах Приморья морозы достигали -32…-37°C, а в северных районах -40…-42°C. Однако в некоторых местах было теплее. В прибрежных районах температура колебалась от -16…-21°C до -3…-8°C.

Днем столбики термометров показывали -9…-14°C, иногда до -3…-8°C. В некоторые дни второй и третьей декад и вовсе были оттепели. Морозы в прошлом году отступали 13 и 28 февраля, в эти дни температура повышалась до +8…+12°C.

Экстремальные осадки

В общей сложности за весь февраль 2021 года в Приморье выпало 15-44 мм снега, в некоторых районах севера 52-58 мм, а на юге намного меньше – всего 5-11 мм.

В начале месяца в крае наблюдалось обилие осадков. В первой декаде февраля выпало 5-13 мм снега (норма 1-2,5 мм), во второй 11-42 мм (норма 3-3,5 мм). На севере Тернейского района зафиксировали 49 мм осадков. А вот третья декада выдалась достаточно сухой, небольшой снег прошел лишь в нескольких районах.

С середины месяца погода начала огорчать приморцев. Например, днем 15 февраля, ночью и днем 16 числа за 12 часов выпало 4-12 мм снежных осадков. Во многих районах края порывы северо-западного ветра достигали 15-20 м/с, а на побережье и вовсе 25 м/с. В некоторых местах была метель и гололед на дорогах.

А вот во Владивостоке, напротив, снег был в дефиците. За весь месяц в дальневосточной столице выпало 9 мм осадков.

В феврале 2021 года температура в некоторых районах опускалась до -40°C. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Другие параметры погоды

В течение 17 дней февраля в Приморье был сильный ветер, достигавший 15-20 м/с, преобладали северо-западные направления. И только в последний день месяца ветер взял курс на юг.

Лед на большинстве рек края в конце месяца был толщиной 56-93 см. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Весь месяц многие районы края были укрыты снегом, высота которого составляла 15-57 см.

Согласно данным маршрутной снегомерной съемки от 28 февраля, снежный покров на большей территории Приморья достигал 20-61 см, в горных районах – 65-70 см. В южных районах и на открытых полевых участках восточного побережья высотка сугробов составила 6-17 см. Эта высота превышает средние многолетние показатели в 1,3-1,9 раза, в некоторых горных районах – до 2,5 раз, на приграничных территориях запада – в 4,5-5 раз. А вот в южных и на юге центральных районов высота выпавших осадков была блик к норме и до 30% была ниже.

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