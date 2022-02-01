Прокуратура проводит проверку по факту пожара в частной школе во Владивостоке

Фото: ГУ МЧС России по ПК.

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту пожара в ЧОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия уже выехал и.о. прокурора Советского района Владивостока Владимир Синенко.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, ЧП случилось в частной школе на Седанке. К моменту приезда пожарных частично обрушилась крыша. К счастью, в это момент в здании не было людей. В мэрии Владивостока уточнили, что огонь охватил частную школу по изучению корейского языка.

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