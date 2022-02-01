Стали известны детали пропажи ребенка из Арсеньева

Фото: instagram.com/primpoisk25/

В последний день января в Приморском крае пропал ребенок. Ориентировки с фотографиями сразу же заполонили социальные сети. На поиски мальчика отправился чуть ли не весь город. К счастью, история закончилась «хеппи-эндом». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о пропаже Романа Б. из города Арсеньев появилось 31 января. Волонтеры знаменитого «Примпоиска» незамедлительно приступили к своей работе, опубликовав все, что известно о мальчике, в социальных сетях.

- Ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - гласила подпись в «Инстаграм».

Единственной зацепкой стала видеозапись, сделанная камерой наружного наблюдения.

Уже на следующий день информация обновилась. Мальчика нашли живым и невредимым, но, как всегда, подробности волонтеры сообщества от любопытных глаз утаили. Однако корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» удалось связаться с полицией Приморского края и выяснить подробности поиска ребенка.

История оказалась до жути банальна. Ребенок всего лишь засиделся в гостях у друга в тот момент, когда его искали всем городом.

- Всю полицию подняли ночью по тревоге. Сотрудники ходили и проверяли все, что можно. В ходе поквартирного обхода сотрудники ГИБДД постучали в квартиру. Дверь открыл ребенок. У него спросили, нет ли у него информации о потеряшке. Отвечает, что у него в гостях. Так и нашли, - рассказали в полиции.

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