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Владивосток2 февраля 2022 3:57

В одном из городов Приморья заметили киллера "Хитмана"

"А почему у него не QR?" - интересуются жители
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: принтскрин видео, chernosliv18

Фото: принтскрин видео, chernosliv18

В Уссурийске на видео попал человек, похожий на Хитмана, героя одноименной серии игр и кинофильма. Персонаж - киллер с характерной татуировкой на затылке, такую же заметили у героя публикации в соцсети.

Видеокадры растиражировали местные паблики. Как удалось узнать "КП-Владивосток", "Хитмана" заметили на улице Некрасова. Приморцы отнеслись с юмором к видеоролику, хотя и не все поняли, зачем мужчине именно такая татуировка:

- А почему не QR-код на затылке? - поинтересовалась жительница в комментариях.

Напомним, жители Уссурийска не в первый раз вдохновляются героями из поп-культуры. В прошлом году в городе устроили игры по мотивам южно-корейского сериала "Игра в кальмара".

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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