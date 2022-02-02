По ряду адресов Владивостока запретят парковку, чтобы обеспечить пожарный проезд

Десятки припаркованных машин могут не дать пожарной технике проехать в нужный момент Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Управлении дорог мэрии Владивостока решили установить несколько новых дорожных знаков, запрещающих парковку, сообщили в пресс-службе администрации.

Знаки "Остановка запрещена" с дополнительным знаком "Работает эвакуатор" появятся на Интернациональной, 50, 52 и 59, Гоголя (по левой стороне в районе Крылова, 10), Котельникова, 6,7,8, Нейбута, 33, проспекте Острякова, 49, а также Русской, 25-27.

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Такое решение приняли исходя из очередного внепланового мониторинга. В мэрии ориентировались на обращения горожан: в ряде адресов машины мешали проезду пожарной техники или транспорта других оперативных служб.

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Напомним, именно запаркованные улицы стали одной из причин трагического пожара на Нейбута в дальневосточной столице. В полыхающем доме задохнулись двое детей.

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