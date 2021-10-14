После гибели двух детей на пожаре во Владивостоке будут судить 23-летнего парня, который неправильно тушил огонь

Смертельный пожар в 25-этажном доме на Нейбута произошел в начале марта. Фото: предоставлено очевидцами

Страшная мартовская трагедия во Владивостоке получила продолжение. Тогда на 21-м этаже высотного дома на Нейбута, 6, во время пожара два ребенка – шестилетняя девочка и десятилетний мальчик – надышались угарным газом, спасти детей не удалось. Это произошло потому, что в их квартиру проник дым из соседней, охваченной огнем. В настоящее время Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела – в происшествии обвиняется 23-летний парень, который неправильно тушил пожар у себя на кухне.

ЗАЛИЛ МАСЛО ВОДОЙ

По версии следствия, 2 марта 2021 года молодая пара готовила куриные крылышки во фритюре. Девушка поставила на плиту кастрюлю с подсолнечным маслом, но упустила момент, и оно перегрелось и вспыхнуло. Вместо того чтобы выключить плиту, а кастрюлю накрыть крышкой, парень залил масло водой. Огонь сразу же запылал еще сильнее, загорелся натяжной потолок и по квартире начал распространяться едкий дым. Он «заполз» через щели в соседнюю квартиру, где были дети 2011 и 2015 годов рождения (до этого была информация, что возраст детей еще меньше). Родителей в этот момент дома не было. К сожалению, брат с сестрой отравились угарным газом. Подоспевшие медики не успели реанимировать маленьких пострадавших.

КТО ВИНОВАТ?

Для жителей Приморья неожиданной новостью стало то, что в происшествии обвиняют именно 23-летнего парня, залившего масло водой, а не, например, хозяйку квартиры, допустившую пожар. Согласно данным краевого Следкома, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти детям по неосторожности. Если парня признают виновным, то он отправится «за решетку» на срок до четырех лет.

Сотрудники СУ СК РФ по Приморью уже собрали достаточно доказательств и завершили расследование уголовного дела, поэтому документы по нему и обвинительное заключение передано в Ленинский районный суд. Когда пройдет заседание, пока неизвестно.

ХРОНИКА ТРАГЕДИИ

Страшная трагедия произошла 2 марта в 25-этажном доме по улице Нейбута, 6, в жилом комплексе «Фрегат 2». На 21 этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар. Хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, успела выбежать из комнаты и спрятаться от огня у соседей. К сожалению, дым порой опаснее огня. В этом случае он стал причиной гибели двух детей. Маленькие брат с сестрой в момент ЧП были дома одни, они надышались угарным газом, их откачивали в карете скорой помощи, но спасти не смогли.

Проблема заключалась не только в том, что изначально о пострадавших ничего не было известно, а также и в том, что спецтранспорт не мог проехать через запаркованные дворы. Пожарным пришлось бежать до места происшествия.

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