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Владивосток2 февраля 2022 8:02

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, обвиняемый во взятках, останется под стражей до апреля

Ранее суд вынес приговор заведующему похоронного бюро, его признали посредником в коррупции
Руслан НОВИКОВ
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Олег Гуменюк

Олег Гуменюк

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Громкое дело бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка вновь получило отсрочку на расследование. Под стражей Олег Гуменюк находится уже четыре месяца - с этапирования 5 октября.

Продление ареста до 3 апреля 2022 года подтвердили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе Фрунзенского районного суда. Олег Гуменюк обвиняется в многомиллионной взятке - деньги он получил за покровительство МБУ "Некрополь". В конце января заведующий крематорием получил приговор в виде штрафа в 1,5 миллиона рублей - но краевой прокурор хочет обжаловать приговор из-за мягкости наказания.

По версии следствия, с 2019-го по 2021 год Гуменюк регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь». Экс-мэр покровительствовал в оказании ритуальных услуг на 19,5 миллиона рублей. В конце ноября суд продлил его арест до 3 февраля 2022 года.

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