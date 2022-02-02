Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, обвиняемый во взятках, останется под стражей до апреля

Олег Гуменюк Фото: Сергей БАЛАНОВ

Громкое дело бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка вновь получило отсрочку на расследование. Под стражей Олег Гуменюк находится уже четыре месяца - с этапирования 5 октября.

Продление ареста до 3 апреля 2022 года подтвердили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе Фрунзенского районного суда. Олег Гуменюк обвиняется в многомиллионной взятке - деньги он получил за покровительство МБУ "Некрополь". В конце января заведующий крематорием получил приговор в виде штрафа в 1,5 миллиона рублей - но краевой прокурор хочет обжаловать приговор из-за мягкости наказания.

По версии следствия, с 2019-го по 2021 год Гуменюк регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь». Экс-мэр покровительствовал в оказании ритуальных услуг на 19,5 миллиона рублей. В конце ноября суд продлил его арест до 3 февраля 2022 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.