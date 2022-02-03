Рано утром на Эгершельде во Владивостоке вспыхнуло судно

Ликвидировать огонь отправились 39 пожарных. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Не успело во Владивостоке наступить 5 часов утра 3 февраля, как случилось очередное происшествие – возле причала на улице Крыгина загорелось рефрижераторное судно.

39 пожарных приехали на место происшествия уже через три минуты, из прачечной на второй палубе валили клубы дыма. Как оказалось, эвакуировать спасателям было некого – 18 человек сами сошли на берег, никто не пострадал.

Пожарные оперативно потушили огонь, который распространился на 10 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Судно с 18 тоннами топлива затонуло в порту Зарубино в Приморье

Старший механик погиб, капитан госпитализирован (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.