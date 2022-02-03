Кадры триллера: во Владивостоке полыхала пустующая машина, пострадавшие скрылись

Пожарные прибыли за 3-4 минуты. Фото: принтскрин видео, shtygailo

Серьезная авария случилась во Владивостоке минувшей ночью, автомобиль Toyota Mark на высокой скорости влетел в столб опоры моста. Огонь окутал машину полностью - работу бригады сотрудников МЧС запечатлели на видео.

Как сообщил ведущий и блогер Евгений Штыгайло в своем аккаунте, пожарные прибыли за четыре минуты - из автомобиля успели выбраться водитель и пассажирка. Когда прибыли пожарные, их уже не было на месте - но о произошедшем рассказал очевидец. Машина всколыхнула почти сразу после удара, спасти ее не удалось, несмотря на то, что специалисты МЧС оперативно локализовали возгорание.

Сотрудникам полиции предстоит установить, владеет ли мужчина автомобилем или угнал его.

Ранее "Комсомолка" писала, что минувшим утром на Эгершельде загорелось судно с 18 пассажирами.

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