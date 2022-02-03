Сиди дома и учись: тысячи школьников дальневосточной столицы на «удаленке» из-за COVID-19

Нагрузка на поликлиники резко возросла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владивосток снова побил антирекорд по заболевшим COVID-19 - 332 человека заразились коронавирусом за прошедшие сутки. С начала пандемии вирус выявлен у 64701 жителя Владивостока. К слову, во всем Приморском крае цифра составляет 114 095 заболевших.

В пресс-службе мэрии рассказали, что 29 муниципальных школ перевели своих учеников на дистанционку. 90 классов против 42-х, которые были закрыты накануне, теперь будут получать знания удаленно. В городском управлении сообщили, что коронавирусом уже заболели 68 школьников, 50 из которых – ученики 5-11 классов, а 18- дети младших классов. Вдобавок, 9 учителей заразились ковидом и ушли на больничный.

В детских садах ситуация с больными тоже напряженная: в 15-ти из них на карантин закрыли 18 групп.

С ростом заболеваемости возросла нагрузка на медиков поликлиник для детей и взрослых. В администрации рекомендуют звонить по номеру 122. Специалисты службы ответят через несколько секунд, дадут информацию по COVID-19 и помогут вызвать врача на дом.

Напомним, Приморье бьет собственные антирекорды по ежедневной заболеваемости. За минувшие сутки заразились 659 человек.

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