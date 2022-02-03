В приморском городе догхантеры объявили войну даже домашним собакам

По улицам города вновь разбрасывают отраву Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Большом Камне в Приморье вновь активизировались догхантеры (люди, убивающие собак). Очевидцы рассказали в соцсетях, что по городу разбросана отрава - ее маскируют едой и даже делают "печеньки". Жертвами уже стали домашние псы из дома на улице Маслакова.

Более того, на днях, уточнил автор публикации, погибли собаки на Ленина. В основном, речь идет о стерилизованных домашних псах, о которых заботятся. В посте напомнили, что сейчас стоит следить за собаками тщательнее и сообщать в полицию, если обнаружили отраву или знакомы с догхантером.

Фото: bkamen_news

Отметим, напряжение из-за засилья бездомных животных растет. В крае уже введен режим повышенной готовности для оперативных служб из-за стай безнадзорных собак, сформирован чат-бот для сообщений. Готовятся поправки в "собачий закон".

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