Собака — враг человеку? В Приморье ввели режим ЧС из-за стай безнадзорных животных

Собачий террор усилился во многих регионах Дальнего Востока Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Обострение проблемы безнадзорных собак волной прокатилось по Дальнему Востоку: едва ли край отошел от целого ряда трагедий. Власти Приморья из-за случаев нападения и "повышения активности" бродячих пошли на крайние меры: для органов, контролирующих чрезвычайные ситуации, введен режим повышенной готовности.

Соответствующее постановление уже опубликовано на портале правовой информации, документ подписан 28 января. Из текста следует, что органы управления госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС должны определить самые опасные районы, где проблема стоит острее всего, и здоровье жителей под угрозой. При этом о нападениях жители чаще всего рассказывают сами - и не раз сообщали в соцсетях, что боятся ходить в том или ином районе.

Основная цель меры - не допустить распространения опасных заболеваний и опасности для приморцев. Для мероприятий по предупреждению опасных ситуаций будут привлечены силы территориального РСЧС, но сам алгоритм действий остается загадкой. Иными словами, конкретики в постановлении мало.

Закон об отлове и стерилизации собак даже губернатор Приморья назвал "беззубым". Рабочая группа народных избранников в ЗС ПК сформировала правки в "собачий закон", которые предложил Олег Кожемяко. Среди мер: обязательное чипирование, увеличение финансирования на стерилизацию, а также особое право для ветврачей - усыпить собаку, если она слишком агрессивна. При этом Кожемяко не отрицает, что будущий законопроект может даже разойтись с федеральным. В дальневосточной столице зубастую проблему тоже решают - уже найден второй подрядчик (фонд "Четыре лапы"), который займется отловом и стерилизацией бродячих собак.

Пока меры юридически заверяют, в Приморье продолжаются столкновения псов и догхантеров, а также нападения безнадзорных экс-питомцев на жителей. Так, в Большом Камне жители устроили самосуд и застрелили собак на глаза у хозяев, несколькими днями позже стая разъяренных клыкастых напала на девочку - к счастью, ее спасла женщина, которая проходила мимо. А в октябре прошлого года дворняги напали на второклассницу прямо в центре Дальнего Востока, на улице Нейбута.

По поводу безнадзорных псов кипят бурные споры. При этом у зоозащитников и противоборствующих сторон есть точка согласия: необходимо постоянно напоминать об уходе за питомцем, а также не позволять выкидывать животное на улицу. О дырах в законе по безнадзорным животным "Комсомолка" уже подробно писала.

Ранее режим повышенной готовности уже ввели в Магадане. "Проблема стоит остро", - прокомментировал мэр Магадана Юрий Гришан. В Забайкалье аналогичной меры нет - хотя именно в этом регионе произошла резонансная трагедия. Напомним, под Читой разъяренная стая загрызла насмерть семилетнюю девочку. В Якутии собаки-людоеды почти ничего не оставили от ученой из университета.

ПО ТЕМЕ:

Убили ради развлечения: в Приморье пристрелили питомца на глазах у хозяев, люди чудом не пострадали

В пригороде Большого Камня неизвестные открыли стрельбу по собакам (подробнее)

Отловом бездомных псов во Владивостоке будет заниматься фонд "Четыре лапы"

Подрядчик готов вакцинировать и стерилизовать собак, контракт с мэрией уже подписан (подробнее)

Бродячие собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в Забайкалье

Под Читой разъяренные бродячие псы набросились на девочку и загрызли ее (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.