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Владивосток31 января 2022 9:56

Собака — враг человеку? В Приморье ввели режим ЧС из-за стай безнадзорных животных

Документ подписал губернатор края Олег Кожемяко
Руслан НОВИКОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Собачий террор усилился во многих регионах Дальнего Востока

Собачий террор усилился во многих регионах Дальнего Востока

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Обострение проблемы безнадзорных собак волной прокатилось по Дальнему Востоку: едва ли край отошел от целого ряда трагедий. Власти Приморья из-за случаев нападения и "повышения активности" бродячих пошли на крайние меры: для органов, контролирующих чрезвычайные ситуации, введен режим повышенной готовности.

Соответствующее постановление уже опубликовано на портале правовой информации, документ подписан 28 января. Из текста следует, что органы управления госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС должны определить самые опасные районы, где проблема стоит острее всего, и здоровье жителей под угрозой. При этом о нападениях жители чаще всего рассказывают сами - и не раз сообщали в соцсетях, что боятся ходить в том или ином районе.

Основная цель меры - не допустить распространения опасных заболеваний и опасности для приморцев. Для мероприятий по предупреждению опасных ситуаций будут привлечены силы территориального РСЧС, но сам алгоритм действий остается загадкой. Иными словами, конкретики в постановлении мало.

Закон об отлове и стерилизации собак даже губернатор Приморья назвал "беззубым". Рабочая группа народных избранников в ЗС ПК сформировала правки в "собачий закон", которые предложил Олег Кожемяко. Среди мер: обязательное чипирование, увеличение финансирования на стерилизацию, а также особое право для ветврачей - усыпить собаку, если она слишком агрессивна. При этом Кожемяко не отрицает, что будущий законопроект может даже разойтись с федеральным. В дальневосточной столице зубастую проблему тоже решают - уже найден второй подрядчик (фонд "Четыре лапы"), который займется отловом и стерилизацией бродячих собак.

Пока меры юридически заверяют, в Приморье продолжаются столкновения псов и догхантеров, а также нападения безнадзорных экс-питомцев на жителей. Так, в Большом Камне жители устроили самосуд и застрелили собак на глаза у хозяев, несколькими днями позже стая разъяренных клыкастых напала на девочку - к счастью, ее спасла женщина, которая проходила мимо. А в октябре прошлого года дворняги напали на второклассницу прямо в центре Дальнего Востока, на улице Нейбута.

По поводу безнадзорных псов кипят бурные споры. При этом у зоозащитников и противоборствующих сторон есть точка согласия: необходимо постоянно напоминать об уходе за питомцем, а также не позволять выкидывать животное на улицу. О дырах в законе по безнадзорным животным "Комсомолка" уже подробно писала.

Ранее режим повышенной готовности уже ввели в Магадане. "Проблема стоит остро", - прокомментировал мэр Магадана Юрий Гришан. В Забайкалье аналогичной меры нет - хотя именно в этом регионе произошла резонансная трагедия. Напомним, под Читой разъяренная стая загрызла насмерть семилетнюю девочку. В Якутии собаки-людоеды почти ничего не оставили от ученой из университета.

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