В Приморье извращенец "зажал" школьницу в подъезде

В Приморье извращенец приставал к школьнице
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Инцидент с домогательствами к несовершеннолетней в приморском Арсеньеве расследуют полицейские. Мужчина приставал к школьнице и высказывал просьбы сексуального характера. Девочка сумела вырваться и убежала от злоумышленника домой.
Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о появлении неизвестного извращенца в полицию сообщил отец 13-летней жительницы Арсеньева. Семиклассница рассказала отцу, что все произошло в подъезде на лестничной площадке. От случившегося девочка-подросток испытала настоящий шок.
По словам несовершеннолетней, неизвестный мужчина пытался трогать ее, а также высказывал различные просьбы сексуального характера. Школьница сильно испугалась, но сумела выбежать из злополучного подъезда.
Во время проверки стражи порядка установили подозреваемого, которым оказался 52-летний жилец этого же дома. Также выяснилось, что ранее он уже был судим за нанесение побоев.
Мужчину задержали и доставили в отделение для разбирательства. В случае, если все факты подтвердятся, то ему грозит уголовная ответственность. По факту сексуальных домогательств проводится проверка. Задержанного проверяют на причастность к подобным домогательствам к школьницам на территории Арсеньева.
Напомним, что 10 января у гостинок на проспекте Красного Знамени во Владивостоке двое мужчин пытались похитить ребенка. Один из них схватил малыша за руку и потащил за собой. Вскоре приехали полицейские, которые задержали обоих подозреваемых.
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