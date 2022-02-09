В Приморье извращенец "зажал" школьницу в подъезде

В Приморье извращенец приставал к школьнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент с домогательствами к несовершеннолетней в приморском Арсеньеве расследуют полицейские. Мужчина приставал к школьнице и высказывал просьбы сексуального характера. Девочка сумела вырваться и убежала от злоумышленника домой.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о появлении неизвестного извращенца в полицию сообщил отец 13-летней жительницы Арсеньева. Семиклассница рассказала отцу, что все произошло в подъезде на лестничной площадке. От случившегося девочка-подросток испытала настоящий шок.

По словам несовершеннолетней, неизвестный мужчина пытался трогать ее, а также высказывал различные просьбы сексуального характера. Школьница сильно испугалась, но сумела выбежать из злополучного подъезда.

Во время проверки стражи порядка установили подозреваемого, которым оказался 52-летний жилец этого же дома. Также выяснилось, что ранее он уже был судим за нанесение побоев.

Мужчину задержали и доставили в отделение для разбирательства. В случае, если все факты подтвердятся, то ему грозит уголовная ответственность. По факту сексуальных домогательств проводится проверка. Задержанного проверяют на причастность к подобным домогательствам к школьницам на территории Арсеньева.

Напомним, что 10 января у гостинок на проспекте Красного Знамени во Владивостоке двое мужчин пытались похитить ребенка. Один из них схватил малыша за руку и потащил за собой. Вскоре приехали полицейские, которые задержали обоих подозреваемых.

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