Мощный пожар полыхает в курортном районе Приморья

Пламя видно издалека.

Читатели «КП-Владивосток» поделились кадрами пожара в Хасанском районе Приморья. Огненное зарево видно издалека. На фото заметно, что огонь распространился на большую территорию. По предварительной информации, горит лесополоса.

Как сообщают очевидцы, пожар полыхает в Зарубино, примерно в районе бухты Алеут.

- В Зарубино все вокруг горит, еще и в пожарную машину кто-то сейчас врезался, - делятся подробностями местные жители.

Люди переживают, что огонь может подступить к жилым домам и базам отдыха, которых в поселке городского типа довольно много. Не даром Хасанский район считается жемчужиной пляжного отдыха Приморья.

Напомним, буквально накануне в Хасанском районе произошло серьезно ЧП, обернувшееся трагедией. В порту Зарубино утонуло судно, один человек погиб, один попал в больницу.

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