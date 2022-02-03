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Владивосток3 февраля 2022 12:25

Во Владивостоке разыскивают водителя авто, которое сгорело дотла в результате аварии

Рулевой иномарки с места происшествия сбежал
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

ГИБДД Владивостока ищет очевидцев ДТП на улице Нейбута. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в районе улицы Нейбута, 75. По предварительной информации, лихач на авто марки Toyota Mark II не справился с управлением своего транспортного средства и на полном ходу въехал в бетонную опору. Удар был такой силы, что автомобиль сразу же вспыхнул. Пламя мгновенно объяло иномарку, которая впоследствии выгорела дотла. Сам же виновник ДТП с места происшествия сбежал.

Теперь полиция разыскивает человека, который был за рулем «Марка». Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, - такую статью вменяют нарушителю. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Очевидцам, владеющим какой-либо информацией об инциденте, автомобилистам, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефону: 8(423) 249 08 57.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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