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Владивосток3 февраля 2022 23:56

В Приморье заболели COVID-19 еще 868 человек за сутки

Это рекордное число с начала пандемии
Руслан НОВИКОВ
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Привито почти 980 тысяч жителей

Привито почти 980 тысяч жителей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье неописуемо быстро растет ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в крае заразились еще 868 человек. Только вчера число составляло порядка 650 жителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", число зафиксированных случаев COVID-19 за весь период пандемии - 114 963 человека. Выздоровели еще 513, всего одолели болезнь 98 489 человек.

Коронавирус унес жизни шестерых приморцев за сутки. Всего от инфекции скончались 1 724 человека.

Привито как минимум первым компонентом вакцины 978 543 жителя, еще 2857 вакцинировались за сутки. В крае стартовала прививочная компания для несовершеннолетних - вакцинировали уже более 100 ребят.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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