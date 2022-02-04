Жителю Приморья грозит 8 лет колонии за хранение пороха умершего родственника

Найденный дымный порох пригоден для стрельбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае началось расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Партизанска. Мужчина, разбирая вещи умершего родственника, обнаружил банки с порохом и оставил опасную находку до лучших времен. Как оказалось, усопший увлекался охотой. Подозреваемый, решив пойти по его стопам, забрал вещества и хранил, ожидая, что получит разрешение на покупку оружия.

Мужчина так и не успел осуществить свой план, потому что сотрудники уголовного розыска по Партизанску нашли и изъяли у него все «наследство» - три металлические банки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в емкостях хранилось больше 150 граммов бездымного и дымного пороха, пригодного для стрельбы. Был ли это преступный умысел, или фигурант не осознавал незаконность поступка, еще предстоит выяснить следствию.

В любом случае несостоявшийся охотник понесет наказание. Сотрудники уже возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Фигурант под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Комсомольская правда» ранее уже писала о мастере-самоучке, который незаконно изготавливал припасы и оружие.

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