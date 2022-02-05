В горящем доме в Приморье нашли тело мужчины с признаками убийства

Для выяснение подробностей специалисты опрашивают свидетелей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 4 февраля, в Приморье при тушении пожара был обнаружен труп. Погиб мужчина не из-за огня. Информацию о случившемся рассказали в пресс-службе следственного комитета Приморья.

Как поделились в ведомстве, пожар начался в доме на улице Южная в Большом Камне. Во время ликвидации пламени на балконе квартиры был обнаружен труп 46-летнего мужчины. Предположительно, погиб приморец из-за многочисленных колото-резанных ран.

По факту инцидента СУ СК РФ по Приморью возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ за убийство. Теперь человеку, который совершил преступление, грозит до 15 лет лишения свободы. К счастью, его личность уже установлена.

Сейчас проводятся судебные экспертизы и опрашиваются свидетели для выяснения обстоятельств произошедшего.

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