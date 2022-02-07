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Владивосток7 февраля 2022 2:07

Силовики устроили облаву на приморцев с наркотиками, оружием и поддельными купюрами

Подельники из Владивостока попались на фальшивых деньгах
ГОНЧАРОВА Ольга
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Правоохранители задержали двух мужчин.

Правоохранители задержали двух мужчин.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье накрыли мужчин с наркотиками, оружием и фальшивыми купюрами. Их задержали полицейские и силовики Росгвардии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы 32 и 48 лет расплачивались «липовыми» пятитысячными купюрами на рынках и в магазинах Владивостока, в Михайловском и Надеждинском районах края, и успели потратить аж 11 фальшивок. Правоохранители нашли у подозреваемых, изъяли и направили на экспертизу 48 купюр с признаками подделки. Следователи возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Мужчины попались на фальшивых купюрах достоинством 5000 рублей.

Мужчины попались на фальшивых купюрах достоинством 5000 рублей.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

При обыске полицейские также нашли шприцы с гашишным маслом весом больше 47 грамм. В отношении мужчин завели еще одно уголовное дело, на этот раз по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере).

Купюры отправлены на экспертизу.

Купюры отправлены на экспертизу.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Также оказалось, что один из подозреваемых хранил в своем гараже травматический и боевой пистолеты с глушителем. Там же лежали патроны. Оружие направили на экспертизу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия).

В арсенале также были оружие и наркотики.

В арсенале также были оружие и наркотики.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю отмечает, что один из подозреваемых уже находится под стражей, другой – под домашним арестом. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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