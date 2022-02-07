Силовики устроили облаву на приморцев с наркотиками, оружием и поддельными купюрами

Правоохранители задержали двух мужчин. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье накрыли мужчин с наркотиками, оружием и фальшивыми купюрами. Их задержали полицейские и силовики Росгвардии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы 32 и 48 лет расплачивались «липовыми» пятитысячными купюрами на рынках и в магазинах Владивостока, в Михайловском и Надеждинском районах края, и успели потратить аж 11 фальшивок. Правоохранители нашли у подозреваемых, изъяли и направили на экспертизу 48 купюр с признаками подделки. Следователи возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Мужчины попались на фальшивых купюрах достоинством 5000 рублей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

При обыске полицейские также нашли шприцы с гашишным маслом весом больше 47 грамм. В отношении мужчин завели еще одно уголовное дело, на этот раз по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере).

Купюры отправлены на экспертизу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Также оказалось, что один из подозреваемых хранил в своем гараже травматический и боевой пистолеты с глушителем. Там же лежали патроны. Оружие направили на экспертизу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия).

В арсенале также были оружие и наркотики. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю отмечает, что один из подозреваемых уже находится под стражей, другой – под домашним арестом. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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