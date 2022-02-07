Удаленный больничный: в Приморье действуют новые правила

C 6 февраля вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 6 февраля открыть больничный лист при ОРВИ и COVID-19 в Приморье можно удаленно, об этом рассказали в краевом правительстве. Если у человека возникли симптомы ОРВИ, нужно набрать номер горячей линии «122» или позвонить в поликлинику. Консультация, как и лечение пациентов, проходит удаленно. В случае, когда человек может лечиться дома, врач оформит электронный больничный на семь дней. Если через неделю состояние подопечного придет в норму, специалист закроет больничный лист и сам отправит его работодателю, при этом сдавать ПЦР-тест не придется.

В ситуации, когда пациент болел меньше недели, для прекращения больничного придется пройти тестирование на COVID-19 и получить отрицательный результат.

Если за неделю больной не поправился, то к нему направят врача, который при необходимости возьмет мазок для выявления коронавируса, пропишет лечение и продлит больничный еще на семь дней.

Для всех контактировавших с больными и тех, кто уже сидит на карантине по этой причине, изоляцию наконец-то отменили, сообщил Роспотребнадзор.

Напомним, с 1 января 2022 года бумажные больничные листы не оформляются.

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