«Прождала пять часов»: в столице Приморья люди стоят с самого утра, чтобы провериться на наличие коронавируса

Большая очередь образовалась еще с утра. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Вирус COVID-19 продолжает атаковать жителей Приморья. По новым данным край побил антирекорд по количеству заболевших: если в четверг, 3 февраля, зафиксировали около 650 случаев заражения, то по статистике на 4 февраля число «коронованных» увеличилось до 868. В больницах и амбулаторных инфекционных центрах настоящий ажиотаж. Люди несколько часов сидят в очереди с температурой и головной болью, чтобы сдать ПЦР-тест. «Комсомольская правда – Владивосток» посетила несколько АИЦ и выяснила, как обстоят дела в медицинских учреждениях.

Первый амбулаторный центр, в который пришел наш корреспондент, расположен по адресу Черемуховая, 32.С самого утра людей было невероятно много, а очереди разделились на два «лагеря» – одни сидели возле кабинетов, а остальные в холле и дальше по коридору, до самой регистратуры. Принимали пациентов четыре врача – два на первичный прием и два на вторичный.

Нам удалось пообщаться с девушкой, которая просидела в очереди с самого утра. По словам Елизаветы, она приехала в АИЦ к половине девятого, и уже в это время людей было много, чему девушка удивилась. В регистратуру она стояла час-полтора, а затем еще два часа, чтобы попасть на прием к врачу. А после терапевта сдала кровь и мазок. В общей сложности, по словам нашей собеседницы, она была в АИЦ около пяти часов.

Люди боялись, что могут подхватить вирус от других пациентов. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Больше всего Елизавета нервничала из-за того, что находилась среди большого количества людей:

– Больные и выздоравливающие, кашляющие, чихающие, с температурой, контактные и нет – все сидят в одном помещении. Конечно, в это крыло не пускают тех, кто пришел без признаков ОРВИ по другим вопросам, их отправляют на другой этаж через вторую дверь.

Чтобы справиться с волнением, девушка отвлекалась на работу, переписывалась с друзьями и листала социальные сети. Как она поделилась, читать книгу или слушать музыку в таком месте ей совсем не хотелось. А потом она начала общаться с рядом сидящей девушкой.

– По людям было видно, что они устали. Им надоело сидеть в больнице полдня. Пару раз очередь прерывалась, в плане, кабинеты были свободны некоторое время, но всегда быстро все вставало на круги своя. Врачи, особенно девочки в процедурном кабинете, и вовсе отодвинули свой обед, ходили по очереди, лишь бы продолжать работать.

Следующий на нашем пути амбулаторный инфекционный центр располагался на Светланской, 131. На улице мы встретили людей с документами и решили узнать, почему они не стоят в здании.

– Я уже записался на прием и занял очередь, поэтому вышел немного подышать воздухом. Душно очень, я жду уже часа два, а людей словно не становится меньше, – поделился с нами Константин.

Внутри здания нас встретили замученные долгим ожиданием пациенты. Некоторые из них подошли несколько минут назад, но думают поискать другой АИЦ.

– Я стою в очереди примерно полчаса, но ощущение, что она никуда не двигается. Очень много людей, и я не хочу потратить весь день на ожидание, как другие. Краем уха услышала, что некоторые сидели здесь по четыре-пять часов, – рассказала Ольга.

Некоторые не выдерживали долгого ожидания и уходили. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

В АИЦ по адресу Океанский проспект, 35, аналогичная ситуация: огромная толпа уставших людей, все сидячие места заняты, а очередь растянулась до конца коридора. Кто-то все же не выдерживал и уходил. Мы пообщались со Светланой, которая ждала своей очереди пять часов.

– У меня вчера поднялась температура, сегодня спала. Но я узнала, что у коллеги подтвердился коронавирус. Поэтому как контактная я решила провериться. Я какое-то время спокойно сидела, думала, прием быстро пройдет, но ошиблась. Спустя час я предупредила людей передо мной, что отойду, и пошла на улицу. Гуляла я примерно полтора часа. На свежий воздух вышла не только из-за усталости, но и из-за страха заразиться.

Последний амбулаторный инфекционный центр, который мы посетили, находился по адресу Давыдова, 3. Сами кабинеты, где принимают врачи, находились на втором этаже. Люди сидели не только возле дверей, но и на лестничной площадке. Работают три кабинета: в двух принимает врач, в другом сдают анализы. Мы пообщались со студенткой Алиной, которая второй раз проверяется на коронавирус:

– Первый раз я пришла сюда месяц назад. У меня была высокая температура и сильная слабость в теле, поэтому мне посоветовали обратиться в АИЦ. Тогда людей было меньше, передо мной сидели человек семь-восемь, а своей очереди я ждала примерно пару часов. Сейчас же людей намного больше.

По лицам было видно, что люди устали ждать своей очереди. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

По словам Алины, она приехала на прием к 12 часам и какое-то время стояла на лестничной площадке. Семейная пара, которая была перед ней, ушла, что заставило девушку понервничать: она боялась, что нарушит очередь.

– Я в принципе часто волнуюсь, а очереди – это всегда большой стресс для меня. А по людям было видно, что они очень устали, не хотелось, чтобы кто-то злился. Толпа была огромная, кто-то уходил, из-за чего возникала небольшая путаница, и люди иногда забывали, за кем стояли.

К врачу Алина попала спустя четыре часа, и ее немного удивило, как проходил осмотр.

– На самом первом приеме можно было сидеть рядом с врачом. В этот раз стул для пациентов находился на небольшом расстоянии от стола доктора. Когда я начала его двигать, меня попросили вернуть все на место. Температуру измеряли не ртутным градусном, а «пистолетом».

С 4 января амбулаторные инфекционные центры работают круглосуточно. Фото: предоставлено Алиной.

В больницах существуют красные зоны, в которой лечат больных коронавирусом. Во многих медучреждениях это отдельные корпуса, но в других они выглядят иначе. Наш источник прислал фотографию красной зоны в детской больнице Фокино. На снимке видно штору и перегородку, на которой висит табличка, гласящая: «Красная зона. Вход запрещен». Именно таким способом отделяют зараженных от здоровых людей.

– Красной зоной это можно назвать с трудом. Там сидят врачи, каждый из которых работает по два часа в день, и принимают детей с температурой.

Похожее ограждение видели и жители Владивостока.

Красная зона в детской поликлинике в Фокино. Фото: предоставлено КП-Владивосток

Напомним, что из-за резкого роста количества заразившихся COVID-19, амбулаторные инфекционные центры с 4 января работают круглосуточно. В Уссурийске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Лесозаводске и Партизанске АИЦ работают ежедневно с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 18 часов в выходные. Власти Приморья планируют ужесточить антиковидные меры и перевести сотрудников на удаленную работу.

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