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9 февраля 2022 12:20

В Приморье браконьер устроил незаконное сафари на территории охотничьих угодий

Мужчина расстреливал добычу из окна авто
Марк КАПУСТИН
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Приморский браконьер попался на незаконной охоте на косулей

Приморский браконьер попался на незаконной охоте на косулей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Приморья устроил незаконную добычу животных на территории охотничьих угодий Пожарского района Приморья. Нарушитель закона без документов отстреливал диких зверей из окна своей машины.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что в начале февраля инспекторы охотнадзора получили информацию о незаконной добыче животных в Пожарском районе. Во время рейда на территории охотничьих угодий они заметили микроавтобус под управлением 52-летнего жителя Лучегорска.

При осмотре его машины они обнаружили убитую косулю, охота на которую в это время года еще запрещена. Также у браконьера отсутствовали какие-либо документы на право добычи парнокопытных.

У мужчины изъяли карабин с боеприпасами и тушу косули для проведения необходимой экспертизы. Сам браконьер сознался, что занимался незаконной охотой, стреляя по диким животным из окна своей машины.

Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Не исключено, что мужчина нарушал закон неоднократно. Изъятое у него оружие также передали стражам порядка.

Сейчас за незаконную охоту мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно в Красноармейском районе Приморья задержали браконьеров, убивших благородного оленя. Мешки с мясом краснокнижного животного обнаружили в их машине. По словам нарушителей закона, все это они «просто нашли» в лесу.

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Так они заявили остановившему их машину инспектору охотнадзора (Подробнее...)