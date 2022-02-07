"Отказала голова или тормоза?" Во Владивостоке машина вылетела с дороги

В каком состоянии хозяйка автомобиля, пока неизвестно. Фото: instagram.com/svodka25
В понедельник, 7 февраля, в социальных сетях появились ужасающие фотографии. На снимках перевернутый и разбитый автомобиль, а рядом с ним можно заметить сотрудников полиции и машину скорой помощи. Также, судя по кадрам, автомобиль снес уличный фонарь.
По информации пользователей Инстаграма, авария произошла по адресу Коммунаров, 51. На иномарке Toyota Crown ехала девушка, которая в какой-то момент не справилась с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги.
- Девушка говорит, у машины отказали тормоза.
В комментариях под постом многие не верят словам хозяйки автомобиля. По мнению некоторых, жительница Владивостока перепутала педали газа и тормоза.
- Что значит на Toyota Crown отказали тормоза? Такого просто не может быть.
Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу ГИБДД города, чтобы узнать, в каком состоянии девушка и есть ли другие пострадавшие. Редакция следит за развитием событий.
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