Из-за "прыгуна" во Владивостоке столкнулись две дорогие машины

Обе машины получили повреждения. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus
Минувшим днем во Владивостоке в районе Окатовой столкнулись Toyota Corolla Axio и BMW. Причиной ДТП стал незнакомец, прыгнувший на первую машину. Об этом рассказали в социальных сетях.
В Инстаграме появилась информация, что в приморской столице неизвестный прыгнул на капот Toyota Corolla Axio. Хозяин автомобиля испугался и начал сдавать назад, из-за чего ударил находившуюся сзади BMW. Из-за столкновения обе машины получили повреждения. Что же стало с «прыгуном» - неизвестно. Произошло все на дороге с Окатовой в сторону Змеинки.
В комментариях под фотографиями многим была интересна не судьба незнакомца, из-за которого произошла авария, а стоимость ремонта. Люди отметили, что запчасти на BMW очень дорогие. Однако некоторые и вовсе не поверили, что на автомобиль Toyota кто-то прыгнул.
- Сколько водитель BMW дал денег хозяину Axio за такую версию?
«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой МВД города, чтобы узнать подробности, и ждет ответа.
Также редакция связалась с пресс-службой Росгвардии, чтобы уточнить, был ли на месте сотрудник федерального органа.
- Судя по форме, это сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
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