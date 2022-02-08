Во Владивостоке произошла необычная кража на детской площадке

Момент похищения попал на камеру Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на Юмашева 16 во дворе есть детская площадка, на которой установили когда-то маленькую горку на радость местным ребятишкам. Но видимо нашелся кто-то, кто захотел порадовать конкретно свое чадо и под покровом ночи шестого февраля утащил ее. Момент похищения попал на видеокамеры, но личность установить было тяжело, понятно было только то, что это мужчина.

Местные решили бороться с горе-похитителем с помощью социальных сетей. Ролик разлетелся по пабликам, люди грозились написать заявление в полицию.

- Хотел бы обратится к данному человеку, верни на место то, что взял, номер телефона и адрес у меня есть, участковому сообщили. Заявление пока не написано, - сообщил один из жильцов.

То ли совесть заиграла, то ли стало страшно от возможных последствий, но спустя пару дней горка вернулась на место. Мужчина объявился посреди ночи, установил ее там, где она и стояла, сел в машину и скрылся. Кто же это был узнать так и не удалось. А заявление писать не стали, люди пишут, что жалко стало, для детей же брал. Но не все разделяют такую позицию, кто-то считает, что человека не остановит утащить что-нибудь и в другом месте, там, где нет камер.

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