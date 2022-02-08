Сильный пожар охватил постройки рядом с рынком на Третьей рабочей

Происшествие случилось в районе 11 часов утра во вторник. Фото: Комсомольская правда

В 11 часов утра 8 февраля жители Народного проспекта и улицы Красного Знамени заметили густой дым, который валит от построек, расположенных напротив стройки.

На место прибывают пожарные расчеты, стянуты скорая и полиция.

По уточненным данным, полученных от других очевидцев, гореть может небольшой строящийся объект, расположенный между проспектом Красного Знамени, 123д, и рынком. В администрации города подтвердили эту информацию и добавили, что огнем объят отдельно стоящий торговый павильон.

Отметим, что совсем недавно на этом месте располагались павильоны с сантехникой и электротовароми. Их снесли и стали возводить общий павильон побольше. Не исключено, что пожар начался из-за банального несоблюдения техники безопасности во время строительных работ.

«Комсомольская правда – Владивосток» уточняет обстоятельства происшествия.

Обновление на 11:49:

На месте находится заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло – пресс-служба мэрии.

Обновление на 12:04:

Звонок в МЧС поступил в 11:22, уже через шесть минут 28 спасателей были на месте.

Когда приехали первые расчеты, огонь охватил один из павильонов рынка. Сейчас открытое пламя погасили на 200 «квадратах».

Проводится проливка и разборка места пожара, добавили в ведомстве.

На место стягиваются пожарные, скорая, полиция. Фото: Комсомольская правда

Напомним, недавно другой пожар напугал жителей Третьей рабочей – район заволокло черным дымом, который шел со склона сопки Шошина. Вскоре выяснилось, что горели автомобильные покрышки.

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