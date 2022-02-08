Происшествие случилось в районе 11 часов утра во вторник.
Фото: Комсомольская правда
В 11 часов утра 8 февраля жители Народного проспекта и улицы Красного Знамени заметили густой дым, который валит от построек, расположенных напротив стройки.
На место прибывают пожарные расчеты, стянуты скорая и полиция.
По уточненным данным, полученных от других очевидцев, гореть может небольшой строящийся объект, расположенный между проспектом Красного Знамени, 123д, и рынком. В администрации города подтвердили эту информацию и добавили, что огнем объят отдельно стоящий торговый павильон.
Отметим, что совсем недавно на этом месте располагались павильоны с сантехникой и электротовароми. Их снесли и стали возводить общий павильон побольше. Не исключено, что пожар начался из-за банального несоблюдения техники безопасности во время строительных работ.
«Комсомольская правда – Владивосток» уточняет обстоятельства происшествия.
Обновление на 11:49:
На месте находится заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло – пресс-служба мэрии.
Обновление на 12:04:
Звонок в МЧС поступил в 11:22, уже через шесть минут 28 спасателей были на месте.
Когда приехали первые расчеты, огонь охватил один из павильонов рынка. Сейчас открытое пламя погасили на 200 «квадратах».
Проводится проливка и разборка места пожара, добавили в ведомстве.
На место стягиваются пожарные, скорая, полиция.
Фото: Комсомольская правда
Напомним, недавно другой пожар напугал жителей Третьей рабочей – район заволокло черным дымом, который шел со склона сопки Шошина. Вскоре выяснилось, что горели автомобильные покрышки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильный пожар охватил постройки рядом с рынком на Третьей рабочей
Густой дым разлетается по всему району (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.