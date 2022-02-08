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Владивосток8 февраля 2022 2:15

Во Владивостоке 37 пожарных ликвидировали мощное возгорание в районе Третьей рабочей

К счастью, от огня никто не пострадал
Анастасия АЛЯМКИНА
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Пожарные прибыли на место через шесть минут. Фото: пресс-служба МЧС Приморья

Пожарные прибыли на место через шесть минут. Фото: пресс-служба МЧС Приморья

Во вторник, 8 февраля, внимание жителей Владивостока привлек густой черный дым. Оказалось, что горели постройки в районе Третьей рабочей. В пресс-службе МЧС рассказали, что пожарные прибыли на место возгорания через шесть минут.

По информации ведомства, пожарные приехали на территорию рынка на Народном проспекте. В этом месте огнем был охвачен один из павильонов. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров, сейчас разбирают место возгорания.

К счастью, пострадавших и погибших нет. Огонь тушили 37 человек и девять пожарных машин.

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