В социальных сетях сообщили, что школьники продолжают учиться. Фото: Иван ВИСЛОВ

Во вторник, 8 февраля, в школы Находки и Уссурийска поступили сообщения о минировании. Спецслужбы были быстро проинформированы и отправились проверять учебные заведения. О случившемся стало известно из социальных сетей.

В пресс-службе администрации Находки «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали, информация поступила в полицию города. Во всех школах городского округа после сообщения о минировании отменили занятия. Дети и учителя были эвакуированы, а сами учебные учреждения закрыли для проверки.

Занятия со второй смены решили провести в дистанционном формате.

Несмотря на ЧП, по информации пользователей социальных сетей, занятия продолжаются.

- Прошел час после сообщения о минировании, а они до сих пор учатся. Как это понимать?

В пресс-службе правительства Приморья прокомментировали инцидент.

- Как сообщили в министерстве ГО и ЧС Приморского края со ссылкой оперативного дежурного, в Находке и Уссурийске поступило сообщение о минировании общеобразовательных учреждений. Люди эвакуированы. Информация доведена до всех заинтересованных служб. Привлечено 94 человек и 39 единиц техники.

Напомним, что подобное уже происходило в Находке и Уссурийске 26 января. Письмо о минировании пришло на электронную почту администрации Находки, из-за чего школы закрыли для обследования. В Уссурийске же занятия не стали отменять, так как не был указан адрес школы.

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