Волна минирований продолжает «накрывать» Приморье, в этот раз под угрозой оказались школы Уссурийска и Находки

На месте работают кинологи с собаками. Фото: Мария ЛЕНЦ

В два города Приморья поступили тревожные письма. Неизвестные отправили сообщения о минировании школ. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

В среду, 26 января, стало известно, что учебные учреждения в Уссурийске и Находке заминированы. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой администрации Уссурийска.

В мэрии ответили, что анонимное сообщение пришло на почту администрации города. Неизвестные прислали письма о минировании одной из 44 школ.

- В сообщении не был указан номер конкретной школы. Занятия нигде не отменяли, эвакуацию не проводили. Все школы обследуются кинологами с собаками. Службы работают и устанавливают автора письма.

Редакция также обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Находки. Письмо о минировании пришло на электронную почту мэрии города примерно в 9:20.

- Занятия в школах отменяются. Весь персонал, кроме руководителей и охраны, эвакуируется. Образовательные учреждения закрываются до обследования специальными службами.

По всей России проходит волна минирований, и Дальний Восток не стал исключением. Более 70 тысяч людей были эвакуированы после тревожных сообщений. К счастью, информация о заложенных бомбах оказалась ложной.

Во Владивостоке в понедельник, 24 января, также поступали подобные письма. Эвакуировали детей из школ №46, 57, 51,10,17, 22, 28, 38, 62, 64, 68, 74 и 83. Всего в дальневосточной столице «заминировали» 57 учебных учреждений, из них 56 школ и 1 МГУ имени Невельского. В этот же день и в Благовещенск отправили тревожные сообщения. В городе было «заминировано» 16 учреждений.

В четверг, 20 января, в Магадане эвакуировали детей и сотрудников школ из 40 образовательных учреждений.

Волна минирований «накрыла» также Хабаровск и Биробиджан. Во вторник, 18 января, Сообщение пришло на электронные почты администрации городов. В Хабаровске прошла эвакуация в 71 образовательном учреждении, а в Биробиджане в 4.

Под угрозой также оказались школы в Петропавловске-Камчатском в среду, 26 января. Письмо о минировании отправили утром на почту городской администрации. Родителям поступали сообщения с просьбой забрать своих детей.

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