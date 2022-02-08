На развитие одного из городов в Приморье направят 23 миллиарда

Фото: Ксения Тимофеева.

В Приморском крае определили объем финансирования, которое пойдет на развитие одного из крупных городов региона. В Находке построят новые школы, детские сады, стадионы, а также отремонтируют культурные объекты. На все это выделено 23 миллиарда рублей. Об этом сообщает правительство края.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев поручил присвоить Находке статуса одного из центров экономического роста России. В Министерстве экономического развития Приморского края уточнили, что в правительство России уже направлен план, включающий в себя 13 мероприятий организационного характера и 74 мероприятия, которые затрагивают все ключевые вопросы развития социальной сферы города и его инфраструктуры.

Работы, кстати, уже начались: в Находке полным ходом идет реализация крупных инвестиционных проектов, как строительство поликлиники, крытого тренировочного катка и благоустройство территории вокруг озера Соленое. Об этом "КП - Владивосток" уже сообщала ранее.

- Кроме того, в этом году предусмотрено строительство многопрофильного стационара, школы на 800 мест на улице Сидоренко в Находке и ледового спортивного комплекса во Врангеле, - говорится в сообщении правительства Приморского края.

Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко заявила, что проект этот долгосрочный – с 2022 по 2030 годы. Планируется, что для реализации проекта будут привлечены инвесторы, а также помощь придет из федерального и регионального бюджетов.

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