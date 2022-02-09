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Владивосток9 февраля 2022 1:03

Слетевший с дороги грузовик во Владивостоке едва не разнес припаркованные автомобили

Машине помешало дерево
Анастасия АЛЯМКИНА
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О состоянии водителя пока ничего неизвестно. Фото: instagram.com/svodka25

О состоянии водителя пока ничего неизвестно. Фото: instagram.com/svodka25

Минувшей ночью в дальневосточной столице произошло ДТП, участником которого стал грузовик. Информацией о происшествии поделились пользователи социальных сетей.

Как рассказали приморцы в инстаграме, авария произошла во Владивостоке по адресу Магнитогорская, 16. Грузовик вылетел с дороги и снес мусорный бак. Автомобиль мог врезаться в стоящие внизу машины, но столкновению помешало дерево. Итог всей ситуации: мусор на дороге и разбитая кабина фуры.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии и в каком состоянии водитель. Как пишут в комментариях под постом, обошлось без жертв. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за информацией в пресс-службу ГИБДД города. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позднее.

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К слову, стаж вождения виновника аварии 16 лет (подробнее...)

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