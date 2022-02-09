В Приморье школьников застали за плохим занятием

Информацию о краже разместили в социальных сетях. Фото: instagram.com/media_bk

В Приморье двое несовершеннолетних украли детали велосипеда. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, приложив фотографии школьников.

Проживающие в Большом Камне рассказали о краже запчастей велосипеда. По словам приморцев, сумма украденных материалов составила более десяти тысяч рублей. Хищение совершили два школьника. К счастью, хозяева велосипеда сфотографировали подростков и выложили снимки в социальные сети.

- У вас есть время до вечера 9 февраля, чтобы вернуть все на место, - написано в посте под фотографиями.

В комментариях многие отметили, что знают этих школьников и не удивлены их поступку. Также люди посоветовали не ждать чуда, а написать заявление в полицию. Некоторые и вовсе написали, что мы сами упустили молодежь, поэтому подростки ведут себя подобным образом.

К счастью, чудо все-таки случилось. Вечером, 9 февраля, появилась информация, что юноши нашлись и не только извинились, но и сами установили все детали на место.

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