В столице Приморья школьники нашли пакет с оружием и боеприпасами

Во Владивостоке школьники нашли пакет с оружием Фото: Иван МАКЕЕВ

Неожиданную находку во время прогулки в Первореченском районе Владивостока обнаружили два местных школьника. Подростки нашли пакет с оружием и сообщили об этом в полицию.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», подозрительный пакет ребята заметили в лесополосе в районе улицы Анны Щетининой. Когда школьники из любопытства открыли его, то не на шутку испугались.

В мешке, который был прикрыт ветками, находились пистолеты и какая-то обмотанная скотчем трубка. Подростки решили сообщить о своей находке в полицию.

Прибывшие по вызову стражи и эксперты-криминалисты осмотрели оружие и установили, что в пакете хранились два пистолета Макарова с полными магазинами. В трубке, возможно, находился порох или взрывчатое вещество.

Оперативники составили необходимые протоколы, опросили школьников и направили все изъятое оружие на экспертизу. Стражи порядка не исключают, что оно может принадлежать одной из преступных группировок Владивостока.

По факту обнаружения пистолетов и боеприпасов проводится проверка. Устанавливается личность владельца оружия. Напомним, что в декабре на Русском острове в крупном схроне полицейские нашли гранатометы, снайперские винтовки и автоматы Калашникова.

ПО ТЕМЕ:

Гранатометы, снайперские винтовки и автоматы нашли в крупном схроне на острове Русский

Арсенал оружия может принадлежать одной из ОПГ Владивостока (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.