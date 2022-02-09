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9 февраля 2022 8:27

Во Владивостоке догхантеры оставили умирать собаку под чужим авто

Местные жители предполагают, что животное отравили
Максим ГРУЗОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Погибла дружелюбная дворовая собака

Погибла дружелюбная дворовая собака

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В социальных сетях жители Владивостока предупредили людей, о том, что в районе Окатовой у гостинок орудуют догхантеры. 9 февраля местные увидели под одной из машин мертвую дворняжку. Те, кто постоянно видел ее во дворе, говорят, что она не была агрессивной и не представляла угрозы для человека, однако кто-то посчитал иначе.

- Возле гостинок на Окатовой травят псов. Погибла дружелюбная дворовая собака. Будьте осторожны, когда выгуливаете своих питомцев, - пишут очевидцы.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» расспросил местных жителей о том, как сейчас обстоят дела в этом районе. Они рассказали, что где-то бродяжек и вовсе не видно, хотя еще летом был слышен их лай, а своих питомцев выгуливают строго на поводке.

- Я, к счастью, не застал эту бедняжку под машиной. Да и вообще на бродячих собак внимания не обращаю, хотя раньше их действительно больше было. Летом они под окнами гавкали, а сейчас зима, никого не слышно. Может их та же участь, что и эту настигла, не знаю, это только мои предположения, - поделился с корреспондентом Максим Сонников.

В столице Дальнего Востока создали чат-бот по отлову собак, чтобы избежать такого жестокого обращения с животными, но ,видимо, не всех устраивают гуманные методы. Кому-то, к сожалению, проще лишить жизни невинное животное, чем поймать его и отвезти на стерилизацию. К тому же, многие люди отмечают, что страдают именно ласковые собаки, которые доверяют людям. К тем псам, что действительно могут представлять угрозу, догхантеры подойти бояться.

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