Доверчивую пенсионерку из Приморья развели на 600 тысяч рублей

История началась для 57-летней жительницы Врангеля с многообещающей рекламы в Интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка из Приморья набрала кредитов на 600 тысяч рублей и потеряла деньги, участвуя в несуществующих торгах. Вся эта история началась для 57-летней жительницы Врангеля с многообещающей рекламы в Интернете. Публикация сулила клиентам быстрый и высокий доход от торговли акциями.

Не имея никаких знаний в сфере инвестиций, женщина решила довериться «профессионалам». После того как она зарегистрировалась на сайте, с ней связался менеджер компании. У работающей дворником пенсионерки не было лишних денег, поэтому «брокер» предложил ей взять кредит на 150 тысяч рублей, и все это удаленно. Позже «специалист» помог женщине стать участницей торгов.

Во время общения мошенник давал пенсионерки фейковые графики и диаграммы, говорил, что чем больше она вложит, тем больше заработает. В итоге горе-акционерка набрала на свое имя еще несколько кредитов и, по словам следователей, перечислила их «брокеру».

Только после этого жительница Приморья поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Личности преступников устанавливаются.

Участились случаи мошенничества в Приморье. Ранее «Комсомолка» писала о том, как мужчина лишился всех сбережений по вине аферистов.

Сотрудники полиции призывают граждан более тщательно проверять, с кем имеют дело. Компания, осуществляющая финансовую деятельность, обязана иметь лицензию, которую можно найти на сайте Центробанка РФ. Если вас убеждают перевести деньги на какие-то сомнительные счета, выспрашивают ваши персональные данные, обещая нереальную прибыль, задумайтесь, скорее всего, это обман.

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