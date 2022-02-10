В выходные, 12 и 13 февраля, в Приморье ожидается снег и морозы до -18°С

Снег выпадет из-за циклона. Фото: Алексей ФОКИН

После теплых зимних дней в выходные, 12 и 13 февраля, погода в Приморье изменится. Об этом рассказали специалисты портала «Примпогода».

По информации синоптиков, 12 февраля, ночью из-за циклона в крае ожидается снег различной интенсивности. Температура воздуха опустится до -10...-18°С, на побережье до -2...-9°С. Днем циклон уйдет в сторону Японского моря, и снегопад в южной половине Приморья прекратится, зато ворвется холодный воздух. Столбики термометров будут показывать -1...-9°С, на юго-востоке потеплеет до 0...+4°С, а на побережье усилится ветер.

В воскресенье, 13 февраля, из-за холодного тропосферного вихря в некоторых районах Приморья выпадет небольшой снег. Холода никуда не отступят, температура воздуха опустится на 2–6 градусов.

В дальневосточной столице в ночь на 12 февраля ожидается снегопад. Днем осадков не будет, но задует сильный ветер с северо-запада. Столбики термометров будут показывать -4...-7°С.

Сильный ветер задержится во Владивостоке и 13 февраля. Осадков также не будет. Ночью морозы усилятся, температура воздуха опустится до -10...-13°С, а днем потеплее до -6...-9°С.

Ранее мы писали о том, стоит ли приморцам готовиться к мощному снегопаду, который предсказывают в социальных сетях. По словам главы Пригидромета Бориса Кубая, снежного апокалипсиса 13 февраля не будет.

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