Глава Примгидромета рассказал, когда жителям края готовиться к снегопаду

Ранее в крае предсказывали снежный апокалипсис. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В СМИ и социальных сетях по-прежнему распространяется информация о мощнейшем снегопаде, который ударит по Владивостоку 13 февраля и продолжится более 50 часов. Ранее глава Примгидромета Борис КУбай опроверг пугающий прогноз. Сейчас, как уверяет синоптик, вероятность снега все же есть.

Но ни о каком апокалипсисе речи пока не идет. Как отметил Борис Кубай, небольшой снег может выпасть в дальневосточной столице ночью, 12 февраля. Появление осадков будет связано с прохождением над Приморьем атмосферного фронта.

- В период с 13 по 18 февраля вероятность снегопадов во Владивостоке минимальна. Об угрозе мы предупредим своевременно. Могу сказать, что в самом конце второй — начале третьей декады февраля вдоль Японского моря может пройти довольно активный циклон. Есть вероятность, что именно тогда он может зацепить своей северной периферией город Владивосток и юг края.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, снег различной интенсивности может выпасть в Пятницу, 11 февраля.

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